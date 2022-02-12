Стало известно о смерти актрисы дубляжа, озвучившей медвежонка Умку
Умерла актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, озвучившая медвежонка Умку
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
14:18, 13 февраля 2022
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Заслуженная артистка РСФСР и актриса дубляжа Маргарита Корабельникова скончалась в возрасте 90 лет, сообщил у себя в Facebook шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков. Её голосом говорит медвежонок Умка, Пьеро из «Приключений Буратино», Вовка из «Возвращения блудного попугая» и многие другие герои мультфильмов.
Вчера узнал, что ещё в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка. А ещё Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из «Незнайки», Вовка из «Блудного попугая» и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, — написал Капков.
Кроме того, она озвучивала детей в старых игровых фильмов, которых всегда дублировали профессиональные актрисы. Капков добавил, что в последний раз Корабельникова появилась на экране в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».