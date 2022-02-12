Стало известно о смерти актрисы дубляжа, озвучившей медвежонка Умку

Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдёт во вторник, 15 февраля, в Большом зале Дома кино в 11 часов, сообщили в Союзе кинематографистов, передаёт РИА Новости. Её похоронят на Троекуровском кладбище.

Как рассказал оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, церемония прощания с актрисой состоится в Большом зале в Центральном Доме кинематографистов в Москве. Вторник, Троекуровское кладбище, — добавил он, отвечая на...