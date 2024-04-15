Стало известно о переносе юбилейного шоу Куклачева из-за инфаркта Семья Куклачева перенесла юбилейное шоу с его участием на сентябрь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Юбилейное шоу основателя московского Театра кошек и дрессировщика Юрия Куклачева перенесли из-за проблем со здоровьем, заявила представитель семьи артиста Ольга Кардокене. По ее словам, которые передает РИА Новости, мероприятие состоится в сентябре, однако оно пройдет без цирковых трюков с участием Куклачева.

Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием, — сказала Кардокене.

Куклачева госпитализировали 12 апреля из концертного зала «Вегас Сити Холла», где проходил его бенефис, посвященный юбилею. Гендиректор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный заявил, что врачи диагностировали у дрессировщика обширный инфаркт. Для стабилизации состояния Куклачева ему провели трехчасовую операцию.

Ранее преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов заявил, что Куклачев может провести в больнице до полугода после обширного инфаркта. Он не исключил, что недуг повлияет на возможность дрессировщика участвовать в постановках. По словам врача, Куклачева также может ждать длительное восстановление с постепенным повышением физической активности.