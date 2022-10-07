Церемония вручения премии «Ника» перенесена Гусман: церемония вручения премии «Ника» перенесена на 2023 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника» в этом году не состоится, сообщил художественный руководитель премии Юлий Гусман. По его словам, которые приводит ТАСС, она перенесена на 2023 год. При этом деятельность «Ники» не прекращается, добавил он.

В этом году «Ники» не будет, премия перенесена на следующий год, — сказал Гусман.

Списки номинантов на «Нику» были опубликованы в конце февраля. В категории «Лучший фильм» на награду претендовали шесть картин, среди которых «Иван Денисович» Глеба Панфилова, «Медея» Александра Зельдовича, «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Купе номер 6» Юхо Куосманена, а также «Уроки фарси» Вадима Перельмана.

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