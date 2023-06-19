Стало известно о нынешнем состоянии Федосеевой-Шукшиной Mash: Федосееву-Шукшину перевели из реанимации в неврологическое отделение

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина пошла на поправку, ее перевели из реанимации в неврологическое отделение, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, сейчас женщина находится в состоянии средней степени тяжести. Сама актриса и ее представители эту информацию не комментировали.

По данным Mash, Федосееву-Шукшину перевели в общую палату еще 16 июня. Несмотря на это за ней продолжают пристально следить врачи.

Как сообщалось ранее, Федосеева-Шукшина попала в одну из московских больниц. Отмечалось, что у артистки подозревают ишемический инсульт и острое нарушение мозгового кровообращения. Как рассказала NEWS.ru дочь актрисы Ольга Шукшина, ее мать находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебных профилактических учреждений столицы.

13 июня Telegram-канал Mash со ссылкой на источники сообщал, что у Федосеевой-Шукшиной развилась сердечная недостаточность. По информации канала, она по-прежнему находится в реанимации. Официально эта информация не подтверждалась. По данным MK.RU. ее состояние стабильно тяжело