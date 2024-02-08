Стало известно о госпитализации Панкратова-Черного SHOT: актера Панкратова-Черного госпитализировали с подозрением на инфаркт

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Александр Панкратов-Черный

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве госпитализировали народного артиста России, кинорежиссера Александра Панкратова-Черного с подозрением на инфаркт. По его информации, актеру стало плохо в автомобиле, когда он возвращался в Раменки несколько дней назад.

Как передает канал, звезда фильмов «Где находится нофелет?» и «Мы из джаза» пожаловался на сильную боль в груди, после чего ему экстренно вызвали скорую помощь. По данным SHOT, во время первичного осмотра медики зафиксировали у Панкратова-Черного нарушение сердечного рима, затем его в предынфарктном состоянии отвезли в больницу.

Ранее сообщалось, что российский актер и музыкант Михаил Боярский находится в больнице в Санкт-Петербурге. В Сети появились кадры, как артист с сумками проходит через турникеты медучреждения. Как позднее пояснили в театре имени Ленсовета, Боярскому назначили плановое обследование. В учреждении подчеркнули, что все спектакли, в которых задействован артист, состоятся в назначенные дни. Актер должен вернуться на сцену 20 февраля.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что народной артистке России Галине Бесединой внезапно стало плохо — у нее подскочило давление. Актрисе вызвали скорую помощь в ее московскую квартиру. Приехавшие врачи диагностировали у Бесединой поражение сосудов головного мозга и оказали необходимую помощь. Госпитализация ей не понадобилась.