Стало известно место прощания с актрисой Евгенией Брик

Прощание с умершей 10 февраля российской актрисой Евгенией Брик пройдёт в узком кругу близких и родственников в Лос-Анджелесе, где она провела последние годы жизни. Будет ли организована церемония прощания в России, где в итоге и похоронят актрису, пока неизвестно, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве, - сообщил источник.

На каком именно кладбище похоронят актрису, также не сообщается. Супруг актрисы, режиссёр Валерий Тодоровский пока остаётся в Америке.

Евгения Брик умерла 10 февраля в Лос-Анджелесе в результате длительной болезни и долгого лечения. Актрисе было 40 лет, у неё остались дочь Зоя, муж Валерий Тодоровский и мама. Ранее сообщалось, что причиной смерти актрисы стало онкологическое заболевание. Когда именно актрисе поставили этот диагноз, пока неизвестно.

При этом за два года до смерти актриса рассказала, что планировала рождение второго ребёнка и даже начала подбирать ему имя. По её словам, выбирать имя будущему ребёнку ей помогает дочь, хотя она уже и заявила, что будет ревновать к малышу, на которого уйдёт всё внимание. Тогда же актриса сообщила, что её дочь задавала ей вопросы о смерти.