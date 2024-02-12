Стало известно, куда пропала звезда «Ментовских войн» Даниэла Стоянович

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Даниэла Стоянович

Сербская актриса Даниэла Стоянович более 20 лет живет и работает в России. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Даниэла Стоянович

Даниэла Стоянович родилась в апреле 1970 года в городе Ниш. В 1989 году Стоянович переехала в Белград и поступила в университет искусств. По окончании вуза она была принята в труппу Белградского драмтеатра.

После начала бомбардировки Югославии в 1999 году Стоянович переехала в Санкт-Петербург. Она играла на сцене Театра «На Литейном», позднее — на подмостках театров «Приют комедиантов» и «Особняк».

В кино Даниэла Стоянович дебютировала со съемок в криминальных сериалах, в том числе появилась в шестом сезоне «Улиц разбитых фонарей» и «Ментовских войнах». Спустя несколько лет жизни в России актриса появилась в главной роли в фильме Владимира Мотыля «Багровый цвет снегопада». Позднее она снялась в лентах «Дикое поле», «Одну тебя люблю», «Попытка веры», «Мосгаз» и других. Всего в фильмографии артистки более 30 работ.

Что известно о личной жизни Даниэлы Стоянович

Стоянович состоит в браке со скрипачом группы «Аквариум» Андреем Суродиновым. Их знакомство состоялось в театре «Особняк», когда для спектакля Lexicon потребовался музыкант.

В последние годы супруги вместе выходили на сцену театра в постановке «Венский апокриф». Согласно информации из открытых источников, детей у пары нет. Даниэла Стоянович признавалась в интервью, что, несмотря на частые гастроли, у нее нет ревности к супругу.

«Какой рок-н-ролл без фанаток?! Про ревность даже говорить не буду. Для нас это смешно. Либо вы воспринимаете все это как часть профессии и доверяете друг другу, либо так с ума можно сойти. Так же и муж считает. У него жена — актриса, уезжает на съемки, целуется в кадре с другими мужчинами... Мы об этом даже не говорим», — отметила она.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Даниэла Стоянович

Что Стоянович говорила о России

Даниэла Стоянович в интервью в 2021 году призналась, что считает своим домом и Сербию, и Россию. На родине у артистки остались родственники, к которым она летает несколько раз в год.

«Сейчас и Сербия, и Россия — это мой дом. А как по-другому? Я приобрела еще один дом здесь. Но когда общаюсь с мамой, стараюсь сдерживаться. Однажды, когда я была у нее, сказала: „Ну все, я поехала домой“. Мама расстроилась», — сказала она Myslo.

Чем сейчас занимается Даниэла Стоянович

В последние годы Даниэла Стоянович редко снимается в кино. В прошлом году с ней на экраны вышел сериал «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», где актриса сыграла роль Маргариты Карпухиной.

Стоянович задействована в спектакле «Обыкновенная история» российского режиссера Кирилла Серебренникова. В постановке заняты актеры «Гоголь-Центра» и сербские артисты. В ноябре прошлого года премьера спектакля прошла в Белграде. Его играют на двух языках — русском и сербском.

Группа «Аквариум», в которой состоит супруг артистки, в 2022 году на фоне спецоперации прекратила концертную деятельность в России. Стоянович рассказывала, что ее семья находится в хороших отношениях с лидером коллектива Борисом Гребенщиковым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Иногда Борис Борисович приглашает на совместные прослушивания новых песен, также часто отмечаем вместе праздники — Новый год или Рождество», — отмечала актриса.

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