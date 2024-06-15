Стало известно, куда пропал звезда «Ментовских войн» Кирилл Таскин

Фото: Социальные сети

Кирилл Таскин

Актер Кирилл Таскин прославился благодаря сериалу «Ментовские войны», однако в последнее время он пропал из поля зрения средств массовой информации. Как артист живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Таскин

Кирилл Таскин родился 31 июля 1976 года. В 1997 году он окончил факультет драматического искусства ЛГИТМиК (курс А. Д. Андреева).

Таскин играл в Санкт-Петербургском Молодежном театре на Фонтанке, а также Санкт-Петербургском театре «Суббота».

С 1999 года он актер Санкт-Петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева.

Известность Таскину принесла роль Сергея Соловьева в сериале «Ментовские войны». Зрители очень переживали, когда его персонажа не стало.

«Напрасно его героя убили в самом начале. По уровню игры Кирилл ничуть не уступал ни Устюгову, ни Быковскому. Если не сказать больше. По крайней мере, опер из него получился настоящий — дерзкий, хваткий, резкий. Как в жизни!» — писали поклонники сериала в соцсетях.

Помимо этого, Таскин также снимался в картинах «Агент национальной безопасности», «Передел. Кровь с молоком», «Государственная защита — 2», «Просто Джексон», «Принц Сибири», «Полицейский участок», «Погоня за прошлым», «Тень», «Условный мент», «Детдомовка», «Танцы на углях» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 17 работ.

О личной жизни Таскина ничего не известно.

Чем сейчас занимается Таскин

Кирилл Таскин продолжает творческую деятельность. Сейчас он по-прежнему служит в Санкт-петербургском ТЮЗе имени А. А. Брянцева. Актер задействован в спектаклях «Начало. Рисунок первый» и «Лжец».

В 2022 году Таскин снялся в картинах «Раневская», «Аутсайдер», «Женщина с котом и детективом» и «Женский приговор». В 2023 году вышел сериал «Невский. Расплата за справедливость» с его участием.

Помимо актерской деятельности, Таскин работает как ведущий мероприятий.

«Актер театра и кино, ведущий торжественных и свадебных мероприятий Кирилл Таскин с огромным вниманием отнесется к созданию праздничной и неповторимой атмосферы вашего события. Чем я интересен: праздник создается исключительно под вас, разрабатывается индивидуальный сценарий, индивидуальный подбор артистов, индивидуальное музыкальное оформление. Главное — это то, что все, что будет происходить на вашем торжестве, будет только неповторимо для вас и с полным пониманием дальнейших действий», — говорится в соцсетях артиста.

Читайте также:

Критикует Россию и выступает в Москве: как сейчас живет Вениамин Смехов

«Слово пацана», Кологривый, секрет похудения: как живет актриса Софья Зайка

Отказ от Евровидения, похищение, резкое похудение: где сейчас певица Бьянка