Стало известно, кто заменит Галкина в шоу «Лучше всех!» Новым ведущим шоу «Лучше всех!» вместо Максима Галкина станет Жанна Бадоева

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Детское шоу талантов «Лучше всех!» на российском телевидении будет вести телеведущая Жанна Бадоева, сообщила РИА Новости пресс-служба Первого канала. Ранее ведущим передачи был шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который покинул Россию после начала специальной военной операции.

Подтверждаем, — говорится в сообщении.

Представители телеканала уточнили, что съемки нового сезона «Лучше всех!» уже ведутся. Других подробностей пока не приводится. Дата выхода шоу на экраны также не сообщается.

Бадоева ранее попала в санкционный список Украины, введенный Киевом против граждан за поддержку СВО. При этом в феврале 2022 года телеведущая опубликовала в социальных сетях пост с украинским флагом, в котором назвала происходящее «страхом и ужасом».

Галкин также не появится в новогоднем «Голубом огоньке», ведущим которого он был на протяжении долгих лет. По словам продюсера Иосифа Пригожина, без участия шоумена и его супруги, народной артистки СССР Аллы Пугачевой, телепередача ничего не потеряет. С ним согласился музыкальный критик Евгений Бабичев, который подчеркнул, что россияне смотрели «Голубой огонек» не ради того, чтобы увидеть Примадонну.