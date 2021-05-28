Стало известно, кто из режиссёров продолжит историю «Джокера» в кино

В мире кино нашёлся режиссёр, который продолжит историю «Джокера». THR стало известно, что сделку с Warner Bros. на написание сценария для сиквела заключил Тодд Филлипс, работавший над основным фильмом с Хоакином Фениксом.
Примечательно, что на данный момент нет информации о том, останется ли Филлипс в режиссёрском кресле или ограничится написанием сценария.
Информация о возвращении режиссёра к работе над «Джокером» известна из записи об адвокате Уоррене Дерне. Он представляют юридическую фирму Sloane Offer Weber & Dern, клиентами которой являются Зак Снайдер, Эми Полер и Тодд Филлипс. Рекламируя сделки, оформленные адвокатом в последнее время, автор статьи
Ранее сообщалось, что студия Sony Pictures нашла своего величайшего охотника и раскрыла свои замыслы — стало известно, кто сыграет главного антагониста Человека-паука в новом фильме по комиксам Marvel с рабочим названием «Крэйвен-охотник» (Kraven the Hunter). На роль врага пригласили британского актёра Аарона Тейлора-Джонсона.