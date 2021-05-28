Стало известно, кто из режиссёров продолжит историю «Джокера» в кино

https://static.news.ru/photo/dd27ecb4-bfbb-11eb-9af1-96000091f725_660.jpg Тодд Филлипс Фото: imdb.com

В мире кино нашёлся режиссёр, который продолжит историю «Джокера». THR стало известно, что сделку с Warner Bros. на написание сценария для сиквела заключил Тодд Филлипс, работавший над основным фильмом с Хоакином Фениксом.

Примечательно, что на данный момент нет информации о том, останется ли Филлипс в режиссёрском кресле или ограничится написанием сценария.

Информация о возвращении режиссёра к работе над «Джокером» известна из записи об адвокате Уоррене Дерне. Он представляют юридическую фирму Sloane Offer Weber & Dern, клиентами которой являются Зак Снайдер, Эми Полер и Тодд Филлипс. Рекламируя сделки, оформленные адвокатом в последнее время, автор статьи сообщил , что «Тодд Филлипс заключил сделку на совместное написание следующей части „Джокера“». При этом компания Warner Bros. официально не подтверждала данную информацию.

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