Стало известно, кому достанется доля Грачевского «Ералаше» KP.RU: доля Грачевского в «Ералаше» может перейти его старшей дочери

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Борис Грачевский

Доля Бориса Гарчевского в ООО «Ералаш» может перейти его старшей дочери, сообщает KP.RU. Сейчас наследники судятся с совладельцем бизнеса Аркадием Григоряном. Тот обратился с иском о взыскании долга с наследников Грачевского перед созданной им же компанией «Ералаш».

Как уточняет издание, Грачевский одолжил у компании в 2011 году 10 млн рублей на 10 лет под 8,5% годовых, но при жизни не успел погасить долг. Суд удовлетворил первый иск частично: с наследников взыскали 15 млн рублей в пользу компании. Весь долг, в том числе за вдову Екатерину Белоцерковскую и ее несовершеннолетнего сына, погасила старшая дочь от первого брака Ксения Алеева-Грачевская. Взамен вдова пообещала переписать на нее свою долю в «Ералаше» после окончания всех судов.

В 2024 году компания «Ералаш» вновь обратилась в суд и подала еще один иск. По договору займа Грачевский должен был уплатить неустойку в размере 11 млн рублей в случае, если платеж будет просрочен. Суд вновь удовлетворил иск частично и обязал наследников выплатить 1,8 млн рублей. При этом отмечается, что старшие дети от первого брака находятся в хороших отношениях с компаньоном отца. С ноября 2023 года Алеева-Грачевская стала совладелицей компании. Ей уже принадлежит 12,49% от общей доли.

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