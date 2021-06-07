Стало известно, кого сыграет Бузова во МХАТе

https://static.news.ru/photo/1f84dca4-ae21-11eb-9797-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь МХАТа имени Горького Виктория Мусина-Пушкина заявила, что телеведущая Ольга Бузова сыграет роль певицы Беллы Шанталь в спектакле «Чудесный грузин». Об этом пишет RT.

Это абсолютно её роль, то есть играет саму себя. Всегда было время вот таких вот певиц, корпоративов и кабаре, — произнесла Мусина-Пушкина.

Она также уточнила, что договор о сотрудничестве с телеведущей уже заключён. По словам пресс-секретаря, данная роль является одной из ключевых в постановке.

Мусина-Пушкина также отметила, что повествующая о молодом Иосифе Сталине пьеса является абсолютно безоценочной. В ней рассматривается психотип Сталина. Вероятно, после премьеры певица продолжит выступать в следующем сезоне.

Ранее о роли в спектакле МХАТа имени Горького на своей странице в Instagram сообщила сама артистка.