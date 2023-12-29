Стало известно, когда вернется в эфир «Модный приговор» Первый канал: «Модный приговор» вернется в эфир 2 января

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Эвелина Хромченко

Телешоу «Модный приговор» вернется в эфир Первого канала 2 января, сообщили в пресс-службе вещателя. Произойдет это в формате телевизионного кастинга. «Обвинителем» в программе будет Эвелина Хромченко, а вот кто займет кресла «защитника» и «судьи», предстоит выбрать зрителям.

Непростой выбор авторы передачи предлагают доверить зрителям. Онлайн-голосование за новых ведущих будет объявлено после того, как все претенденты побывают в эфире, — сообщили в пресс-службе Первого канала.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что члены общественного движения «Ветераны России» попросили СК РФ проверить экс-ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева. По данным канала, их возмутило, что историк моды негативно отзывался о России и специальной военной операции (СВО), а теперь читает лекции студентам МГУ. SHOT сообщает, что Васильев был одним из первых медийных лиц, кто осудил проведение СВО и пророчил России полную изоляцию.

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина также возмутилась, что Александру Васильеву позволили выступить перед студентами в МГУ. Она пообещала обратиться в МВД с просьбой дать правовую оценку словам историка моды.