Стало известно, когда состоится премьера «Шрека 5» «Шрек 5» выйдет на экраны 1 июля 2026 года

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/ www.imago-images.de/Global Look Press

Эдди Мерфи

Анимационная студия DreamWorks официально анонсировала выход пятой части фильма «Шрек». В социальных сетях компании появился короткий тизер с датой релиза под песню All Star группы Smash Mouth. Сообщается, что премьера картины состоится 1 июля 2026 года. Ранее предполагалось, что фильм выйдет в 2025 году.

Также сообщается, что в новой серии зрители увидят на кранах актеров Майка Майерса в роли Шрека, Эдди Мерфи в роли Осла и Кэмерон Диаз в роли принцессы Фионы. Первый мультфильм «Шрек» вышел в 2001 году.

Ранее стало известно, что основатель группы Smash Mouth и автор хитов All Star и I’m a Believer, ставших саундтреками к фильму «Шрек», Стивен Харвелл умер в возрасте 56 лет от печеночной недостаточности, возникшей на фоне злоупотребления алкоголем. Музыкант скончался в своем доме в городе Бойсе, штат Айдахо, в окружении семьи и друзей. Незадолго до смерти музыкант находился в хосписе, врачи не смогли спасти его жизнь. Стив ушел из группы Smash Mouth после проблем с алкоголем, и коллектив продолжал гастролировать с новым вокалистом Заком Гудом. В последние дни Стив находился в хосписе, и ему оставалось жить всего несколько дней. Он стал жертвой проблем со здоровьем, связанных со злоупотреблением алкоголем. Ранее артист похоронил шестимесячного сына, который умер от лейкемии.