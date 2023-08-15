Лукьяненко рассказал, когда выйдет его последний «Дозор» Лукьяненко планирует завершить «Вечный дозор» после стабилизации ситуации в мире

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лукьяненко

Российский сценарист и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко рассказал, что книгу «Вечный дозор» он планирует завершить, когда ситуация в мире станет более стабильной, сообщает «МК в Чите». Об этом он сообщил в рамках книжного фестиваля, который проходит в Чите. Книга должна стать последней частью популярной серии «Дозоров» о борце с нечистой силой Антоне Городецком

Автор отметил, что на данный момент ему кажется странным и даже смешным создавать «историю про магов» и волшебство на фоне текущей ситуации в мировой политике. Он подчеркнул, что ждет, чтобы мир «устаканился».

Я хочу, чтобы мир немного устаканился. Тогда уже можно будет завершать историю про магов. А то писать про волшебников на фоне текущей мировой политики — смешно. Я понимаю, что Городецкий бы взял все свои заклинания в охапку и пошел наводить порядок, — пояснил Лукьяненко.

Писатель в сентябре 2021 года рассказал, что планировал вскоре дописать «Вечный дозор». Лукьяненко отметил, что при удачном раскладе и отсутствии форс-мажоров он хотел бы завершить ее к ноябрю-декабрю 2021. На тот момент уже была дописана четверть книги, автор рассчитывал дописать финал в течение нескольких месяцев.