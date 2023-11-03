Стало известно, когда мемуары Бритни Спирс начнут продавать в России Мемуары Бритни Спирс появятся в России в январе 2024 года

Фото: Laurie-Anne Bernaud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мемуары американской поп-певицы Бритни Спирс начнут продавать в России в январе 2024 года, об этом стало известно РЕН ТВ. Литературное произведение российским фанатам исполнительницы представит торговый дом «Эксмо».

Канал сообщает, что издательство представит мемуары «Женщина во мне» на языке оригинала, книгу можно будет приобрести в сетевых специализированных магазинах и на маркетплейсах, а также в интернет-магазине холдинга «Эксмо-АСТ». Прав на перевод произведения у российских издательств пока нет.

В книге исполнительница откровенно рассказывает историю своей жизни, в которой были успех, популярность, награды, а также потеря дееспособности, жизнь под полной опекой отца и судебные разбирательства, после которых Спирс стала свободной. Гонорар исполнительницы за мемуары превысил 15 миллионов долларов.

Ранее из книги Бритни Спирс стало известно, что в 19 лет она сделала аборт, отцом неродившегося малыша был Джастин Тимберлейк, который не захотел ребенка. Отмечается, что после откровений Спирс в окружении Тимберлейка «началась паника». Эта новость может негативно сказаться на серии концертов, которые он запланировал на осень 2023 года, и на карьере певца в целом.