Стало известно, когда Меган Маркл покажет новорождённую дочь

https://static.news.ru/photo/2d017d7c-ce94-11eb-bcd8-96000091f725_660.jpg Меган Маркл Фото: Cbs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Гарри и Меган Маркл не так давно стали родителями второй раз. При этом ни перенёсшую роды герцогиню, ни саму малышку пока почти никто не видел. Express.co.uk стало известно, когда супруги покажут обществу новорождённую дочь.

Королевский биограф Омид Скоби предполагает, что пока Меган и Гарри не будут делиться фотографиями ребёнка. Поскольку они больше не выполняют обязанности членов королевской семьи, на герцога и герцогиню нет никакого давления в вопросе публичности. Другой королевский эксперт — Ричард Фицуильямс — однако уверен, что супруги вот-вот опубликуют фотографии малышки, но не просто так.

Я думаю, что с большой вероятностью Гарри и Меган опубликуют одну или несколько фотографий Лили для мировой прессы таким образом, чтобы это пошло на пользу одному или нескольким благотворительным проектам, которые они курируют, — полагает он.

Дочка Меган и Гарри получила имя Лилибет (Лили) Диана Маунтбеттен-Виндзор. Имя отсылается к прабабушке девочки, чьё семейное прозвище — Лилибет. Что касается второго имени, оно было выбрано в честь покойной матери принцев Гарри и Уильяма, принцессы Дианы.

Малышка родилась в больнице Санта-Барбара Коттедж в Калифорнии 4 июня в 11:40 утра по местному времени. Принц Гарри поддерживал супругу, присутствуя на родах. При рождении девочка весила около 3,5 килограмма. В настоящий момент вся семья выписана из больницы. Меган и новорождённая девочка находятся в полном здравии.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II, кажется, дала зелёный свет монаршей семье на оспаривание любых слов принца Гарри и Меган Маркл: её терпение в отношении парочки на исходе.