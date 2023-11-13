Стало известно, какой фильм возглавил кинопрокат в России Фильм «По щучьему велению» остался лидером кинопроката в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского вновь возглавил кинопрокат в России. За минувшие выходные картина собрала 308,4 млн рублей, свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 9 по 12 ноября.

В основе фильма лежит классическая сказка про Емелю, поймавшего говорящую щуку, которая предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в ленте исполнил Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, сыграла Мила Ершова.

Второй результат по кассовым сборам показал франко-бельгийский триллер «Катастрофа» режиссера Жюста Филиппо. Он собрал 29 млн рублей. Фильм рассказывает об аномальных случаях кислотных дождей, уничтожающих на планете все живое. В картине снимались Гийом Кане, Летиция Дош, Мартен Версе и другие.

Тройку лучших по сборам замкнул российский психологический триллер «Синдром» Антона Борматова. Его кассовые сборы составили 24,9 млн рублей. В центре сюжета — художница Маша, попадающая в ДТП во время ссоры с мужем. При возвращении домой она сначала замечает, что ее муж стал идеальным супругом, а затем осознает потерю связи с реальностью. В главных ролях снялись Оксана Акиньшина и Кирилл Кяро.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров заявил NEWS.ru, что франшиза «Елки» стоит у всех поперек горла. По его мнению, «Елки 10» будут успешными у зрителей, если в связи с уходом Голливуда ничего особенного не удастся посмотреть в кинотеатрах к Новому году.