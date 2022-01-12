Стало известно, какое наследство оставил Зеленский жене и детям

Телеведущий Михаил Зеленский после своей смерти оставил родственникам довольно крупное наследство. Речь идёт о нескольких квартирах в столицей и загородном доме, сообщает «Дни.ру».
В случае отсутствия завещания наследство
Если имущество не удастся разбить на доли, то квартиры Зеленского можно будет продать, а деньги поделить в равных долях между наследниками. Так возможен вариант, при котором все квартиры получит только один правопреемник. Он выплатит компенсацию другим претендентам, если они на это пойдут.
Детям Михаила Зеленского ещё нет 18 лет. Оформлением документов будут заниматься законные представители детей. Журналист умер от инсульта, находясь на отдыхе в Доминикане вместе со своей третьей женой и её дочкой.
Ранее друг Михаила Зеленского Николай Сергеев опубликовал в Сети последнюю переписку с ведущим. За несколько дней до трагедии журналист ответил приятелю, что не может быть на каком-то мероприятии, так как улетает за границу.