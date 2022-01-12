Стало известно, какое наследство оставил Зеленский жене и детям

Телеведущий Михаил Зеленский после своей смерти оставил родственникам довольно крупное наследство. Речь идёт о нескольких квартирах в столицей и загородном доме, сообщает «Дни.ру».

В случае отсутствия завещания наследство поделят в порядке очерёдности. Вдова может получить 50% от совместно нажитого имущества. Оставшаяся часть будет поделена поровну между детьми телеведущего и его официальной женой. В данном случае речь идёт о 39-летней третьей супруге журналиста Миле Рубинчик.

Если имущество не удастся разбить на доли, то квартиры Зеленского можно будет продать, а деньги поделить в равных долях между наследниками. Так возможен вариант, при котором все квартиры получит только один правопреемник. Он выплатит компенсацию другим претендентам, если они на это пойдут.

Детям Михаила Зеленского ещё нет 18 лет. Оформлением документов будут заниматься законные представители детей. Журналист умер от инсульта, находясь на отдыхе в Доминикане вместе со своей третьей женой и её дочкой.

Ранее друг Михаила Зеленского Николай Сергеев опубликовал в Сети последнюю переписку с ведущим. За несколько дней до трагедии журналист ответил приятелю, что не может быть на каком-то мероприятии, так как улетает за границу.