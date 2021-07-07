Стало известно, какие московские музеи ввели систему QR-кодов

Музей-усадьба «Царицыно» и ряд других культурных учреждений Москвы с 7 июля ввели у себя систему QR-кодов, говорится на официальных сайтах организаций. Среди них: музей-усадьба «Кусково» — для посещения дворца и павильонов, а также Музей космонавтики.

«Царицыно» становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн, — говорится на сайте музея.

Система QR-кодов, подтверждающая вакцинацию от COVID-19 или то, что человек переболел за последние полгода либо имеет отрицательный ПЦР-тест, накануне заработала в мегаполисе в заведениях общепита. Власти Москвы рекомендуют учреждениям культуры также попробовать внедрить подобные технологии.

Минкультуры РФ ввело дополнительные ограничения для федеральных учреждений культуры и кинотеатров, работающих в Москве. Ведомство рекомендовало столичным театрам и кинотеатрам проверять QR-коды у зрителей, пришедших на спектакли и киносеансы. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в залах разрешается одновременно присутствовать не более чем 50% посетителей от общей вместимости, но не свыше 500 человек. В случае выполнения рекомендаций о введении системы QR-кодов власти обещают снять ограничение и разрешить пропускать более 500 человек. Это выгодно прежде всего крупным залам: чем больше зрителей, тем выше будет выручка от проданных билетов.