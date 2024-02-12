Стало известно, как сейчас живет звезда «Глухаря» Владимир Фекленко

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Владимир Фекленко

Актер Владимир Фекленко прославился благодаря сериалу «Глухарь». Как артист живет сейчас, что известно про его личную жизнь, в каких проектах он задействован?

Чем известен Фекленко

Владимир Фекленко родился 2 декабря 1985 года в Москве в семье актеров Натальи и Владимира Фекленко. Его сестра Дарья тоже выбрала эту профессию.

Фекленко учился в Щукинском училище. В кино он дебютировал в 2005 году в картине «Голова классика». Популярность обрел в 2008 году, сыграв Колю Тарасова в «Глухаре» и его последующих частях.

«Коля нравится мне своим отношением к жизни. Я тоже нетерпим к несправедливости, даже могу показаться излишне правильным», — отмечал актер.

Помимо этого, Фекленко снимался в проектах «Обручальное кольцо», «Отдел», «Сахар», «Игра», «Универ. Новая общага», «Майский дождь», «Карпов. Сезон второй», «Кураж», «Бывшие», «Вышибала», «Мухтар. Новый след», «Мама», «Стажеры», «Клиника счастья», «ВСЛУХ!» и других.

Всего в фильмографии артиста более 70 работ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Владимир Фекленко дочерью Мирославой

Что известно о личной жизни Фекленко

В 2010 году Владимир Фекленко женился на гримере Камилле Гольневой, с которой познакомился на съемках «Глухаря». В 2012 году у супругов родилась дочь Мирослава.

«Я спланировал свой „декрет“ заранее. Ведь считается, что мама должна максимально посвятить ребенку первые три года его жизни, а папа — хотя бы год. Нянь у нас никогда не было. Я, как только мог, старался разгрузить Камиллу: убирал, готовил, вставал по ночам к дочке. А когда жена пошла учиться в академию парикмахерского искусства, Мирослава осталась на мне. В сад она тогда не ходила, сопровождала меня на пробы, потом мы шли гулять. Я и психологически поставил себя на место Камиллы. Например, раньше, когда проверял телефон в конце дня и не находил от жены ни одного сообщения, недоумевал: она же дома, неужели трудно отправить СМС? А оказавшись сам с ребенком, понял: реально нет времени! Завтрак приготовил, покормил, переодел, вышел гулять. На прогулке в телефон залезть не можешь, нужен глаз да глаз. Мужчинам, которые говорят, что их жены сидят дома и „ничего не делают“, даю совет: попробуйте, посидите», — делился актер.

Чем Фекленко занимается сейчас

Владимир Фекленко продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Мужчинам верить можно», «С кем поведешься», «Не в свои сани не садись», «Любовь как магнит», «Лев зимой», «Унесенные Голливудом», «Скальпель» и «Доктор знает все».

В 2023 году артист снялся в проектах «Уроки любви», «Морская Заморская» и «Моя комната цветет». В скором времени также должен выйти сериал «За семью печатями» с его участием.

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