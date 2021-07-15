Стало известно, где состоится прощание с Петром Мамоновым

Местом прощания с известным советским и российским музыкантом и актёром Петром Мамоновым станет Донской монастырь в Москве, рассказала ТАСС его вдова Ольга Мамонова. Траурное мероприятие состоится 17 июля в главном соборе.

Отпевание будет в Донском монастыре завтра, в главном соборе, в 09:30, — отметила женщина.

Пётр Мамонов скончался от коронавирусной инфекции 15 июля 2021 года. В начале июля его госпитализировали в Коммунарку с тяжёлым поражением лёгких.

Меломаны знают покойного как лидера и сооснователя рок-группы «Звуки Му». В 2015-м коллектив сменил название на «Совершенно новые Звуки Му». Команда исполняла постпанк, электропоп, новую волну, не брезговала экспериментальным, альтернативным и психоделическим направлениями в рок-музыке.

Кинозрители запомнят Мамонова в образах русского царя Ивана IV Грозного в ленте «Царь» (2009) и отшельника отца Анатолия в картине «Остров» (2006). Обе картины снял режиссёр Павел Лунгин. Поклонники не забудут его эмоциональную речь в январе 2007 года на церемонии вручения «Золотого орла».

Ранее сообщалось, что российский писатель, политик Захар Прилепин отреагировал на новости о смерти Петра Мамонова и Владимира Меньшова, которые умерли от коронавируса. По его словам, COVID-19 «всех праведников пережрал». Об умершем Мамонове уже высказались многие известные люди: журналистка Ксения Собчак, телеведущий Дмитрий Дибров, актёр Алексей Подольский.