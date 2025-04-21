Стало известно, где пройдет песенный конкурс «Интервидение» МИД России: конкурс «Интервидение» пройдет на «Live Арене»

Фото: Евгений Мессман/ТАСС

Александр Алимов

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет на стадионе «Live Арена» в Москве, заявил ТАСС директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов. По его словам, точное количество стран-участниц еще не определено, но их будет не менее 20.

Да, конкурс пройдет на «Live Арене». Вся работа ведется при поддержке МИД, но мы не являемся ведущей силой для таких конкурсов, — сказал Алимов.

Ранее телеведущая Яна Чурикова опровергла информацию о том, что группа «Город 312» появится на отборе «Интервидения» в Киргизии. Сообщения о выступлении музыкального коллектива начали появляться в соцсетях и на организационных ресурсах. По данным источников, с группой «Город 312» действительно выходили на связь и предлагали выступить в качестве специальных гостей на национальном отборе. Однако переговоры не были завершены.

До этого стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году в Москве и Подмосковье музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно укрепить дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества. Также сообщалось, что свыше 20 стран подтвердили свое участие в «Интервидении».