Стало известно, где похоронят Инну Чурикову Инну Чурикову похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Инна Чурикова

Актрису Инну Чурикову похоронят 17 января на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщил ТАСС со ссылкой на директора театра «Ленком» Марка Варшавера. Ранее появилась информация, что похороны актрисы пройдут на Троекуровском кладбище.

Будет не Троекуровское, а Новодевичье кладбище, — уточнил Варшавер.

Актриса скончалась 14 января. Прощание с актрисой пройдет во вторник, 17 января, в «Ленкоме». Несколькими днями ранее Варшавер говорил, что Чурикова пошла на поправку и в скором времени планирует вернуться на сцену.

В июле 2022 года сообщалось, что Чурикова попала в реанимацию. По информации СМИ, она очень неудачно упала. Тогда врачи диагностировали у Чуриковой перелом ребер, грудины и подвздошной кости.