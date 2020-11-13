Стало известно, где и когда похоронят Джигарханяна

https://static.news.ru/photo/4e5ef0be-2695-11eb-8667-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью, погибшей 30 декабря 1987 года. Об этом рассказал близкий друг ушедшего из жизни народного артиста СССР Артур Согомонян.

Прощание хотим провести со всеми мерами предосторожности в театре 17 ноября, во вторник, с 12:00 до 14:00. Похоронен он будет на Ваганьковском кладбище рядом с дочкой, — сообщил Согомонян порталу Life.ru.

По словам близкого друга усопшего, нужные разрешения пока что не получены. Он пока не знает, будет ли прощальная церемония открытой или закрытой.

В ночь на 14 ноября Джигарханяна не стало. Артисту было 85 лет, свой юбилей он отпраздновал 3 октября. На мероприятии режиссёр появился в инвалидном кресле. Состояние его здоровья вызвало слёзы у многих гостей. Церемония прощания с Джигарханяном запланирована на 17 ноября. Прокомментировала смерть актёра и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина заявила, что если бы в последние годы рядом с артистом находилась она, «всё было бы совсем по-другому».

Единственным наследником по завещанию Армена Джигарханяна является его приёмный сын Степан. Брак с его матерью, Татьяной Власовой, Джигарханян расторг в 2015 году. Источник из окружения актёра сообщил, что изначально завещание было составлено на Цымбалюк-Романовскую, но Джигарханян его отменил.

Народный артист СССР Армен Джигарханян является лауреатом государственных премий Армянской ССР. Среди наград Джигарханяна — российские ордена «За заслуги перед Отечеством» III, IV (2005) и II степеней, а также армянский орден Почёта. Кроме того, Армен Борисович занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый снимаемый российский актёр.

Как писал NEWS.ru, журналисты оценили наследство Джигарханяна. Он владел частью трёхкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке в Москве, общей стоимостью 30 млн рублей. Кроме того, артисту принадлежала однокомнатная квартира в Красногвардейском районе площадью 54 кв. метров и стоимостью около 5 млн рублей.