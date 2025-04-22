Раскрыто, какое наследство оставил Зураб Церетели Церетели оставил в наследство десятки тысяч квадратных метров недвижимости

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Зураб Церетели

Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, скончавшийся 22 апреля, обладал парком элитных автомобилей и недвижимостью общей площадью около 57 тысяч квадратных метров, сообщает aif.ru. В декларации, которую скульптор подал в 2021 году, указаны несколько земельных участков, домов и квартир.

Кроме того, Церетели владел пятью автомобилями марки Mercedes, одним Bentley и двумя Rolls-Royce. После себя художник оставил свыше пяти тысяч произведений искусства, сред которых скульптуры, картины, мозаики и фрески. Годовой доход художника составлял более 60 млн рублей.

У Зураба Церетели осталась единственная дочь Лиза от брака с княжной Инессой Андроникашвили, скончавшейся в 1998 году. В 2004 году художник вступил в отношения с искусствоведом и художником Татьяной Кочемасовой, однако официально брак зарегистрирован не был.

Церетели скончался в ночь на 22 апреля на 92-м году жизни. О дате и месте прощания со скульптором объявят позже.

Художник родился и вырос в Тбилиси в 1934 году, там же стал выпускником живописного факультета Тбилисской академии художеств, после чего прошел обучение во Франции. Его работы установлены во многих странах мира, от России до США.