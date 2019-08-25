https://static.news.ru/photo/6adf5d44-c720-11e9-aff1-fa163e074e61_660.jpg Олег Меньшиков Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Художественный руководитель Театра Ермоловой, актёр Олег Меньшиков занимался организацией церемонии прощания и похорон актрисы Александры Назаровой, которая скончалась 20 августа в возрасте 79 лет. В театре говорят, что Меньшиков был с ней очень близок, и именно её уход мог стать причиной госпитализации худрука с алкогольной интоксикацией.

Меньшиков лично взял на себя подготовку к гражданской панихиде, рассказали в театре. Но на церемонию он уже не пришёл, так как находился в больнице, куда попал 24 августа, в день похорон артистки, передаёт « Комсомольская правда ».

Актёр театра Ермоловой Сергей Бадичкин рассказал, о том, что ситуация с худруком и смерть Назаровой связаны.

Конечно, это взаимосвязано - уход Александры Ивановны очень повлиял на его самочувствие. Они очень дружили. Это очень тяжело для него, такая беда, - пояснил Бадичкин.

В театре также сообщили, что Меньшиков хотел, чтобы гражданская панихида состоялась в Доме кино, но коллеги убедили его провести мероприятие в Малом зале театра Ермоловой.

Ранее News.ru писал, что Меньшикова увезли в реанимацию одной из ведомственных клиник Москвы из-за злоупотребления алкогольными напитками.