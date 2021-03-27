Стали известны время и место похорон основателя группы «Звуки Му»

https://static.news.ru/photo/3a9190f0-8fd6-11eb-8f5f-96000091f725_660.jpg Александр Липницкий Фото: Александр Липницкий/facebook.com

Музыкальный критик Артемий Троицкий рассказал, где и когда похоронят его друга, основателя группы «Звуки Му» Александра Липницкого.

По его словам, похороны пройдут недалеко от села Аксиньино в Московской области. Перед этим его отпоют в храме, который расположен в населённом пункте, передаёт ТАСС.

Отпевание в 12:00 во вторник в церкви в Аксиньино близ Николиной Горы. Похоронят на кладбище рядом [с селом], — сказал он.

Музыкант погиб 25 марта на 69-м году жизни. Он утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной Горе. По предположению Троицкого, Липницкий мог провалиться под лёд, когда спасал свою собаку.

Позже эту версию подтвердила одна из местных жительниц — издалека она не сумела разглядеть, с кем именно случилась беда. Но о случившемся по телефону сообщили сыну Липницкого, а он по описанию сразу узнал отца.

Липницкий — одна из культовых фигур советского рока 80-х. Наибольшую известность он получил в качестве бас-гитариста группы Петра Мамонова «Звуки Му». В последние годы сотрудничал с художником и музыкантом Германом Виноградовым, играя на бас-гитаре в его группах «ОтЗвуки Му» и «Гроздья виноградовы». Помимо музыкальной деятельности, он был журналистом, теле- и радиоведущим.

Ранее NEWS.ru писал, что в последний раз Липницкий появился на публике за несколько дней до гибели. Он приезжал в Санкт-Петербург отметить 70-летие легендарного звукорежиссёра и организатора концертов Андрея Тропилло.