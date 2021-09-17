Стали известны результаты повторной проверки смерти Ирины Цывиной

Зиновия Пусеп, дочь актрисы Ирины Цывиной (вдовы Евгения Евстигнеева), сообщила NEWS.ru, что Следственный комитет России завершил повторную проверку обстоятельств смерти её матери. По делу, которое ранее взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин, было вынесено отрицательное решение: следователи отказали дочери Цывиной в возбуждении уголовного дела. Соответствующее постановление есть в распоряжении NEWS.ru.

Пусеп подозревает, что смерть её матери, найденной мёртвой в своей квартире в ночь с 17 на 18 апреля 2019 года и скончавшейся, по версии следствия, по естественным причинам, могла наступить в результате насильственных действий. На это, по мнению дочери Цывиной, указывают ряд свидетельских показаний и данные протокола осмотра тела, где говорится о следах многочисленных травм, обнаруженных на трупе вдовы Евстигнеева.

Отказ СК РФ в возбуждении уголовного дела Личный архив Зиновии Пусеп

Однако следователи в результате повторной проверки, которая началась после моего обращения к Александру Бастрыкину и длилась три месяца, пришли к выводу, что никакого убийства не было. В возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа мамы мне отказано, — рассказала Пусеп.

Дочь актрисы отметила, что благодарна Бастрыкину за то, что он взял дело под личный контроль. Однако она добавила, что в какой-то момент, видимо, «что-то пошло не так». Пусеп осталась недовольна ходом и результатами повторной проверки обстоятельств смерти её матери.

У меня по-прежнему остаётся много вопросов по поводу того, что же всё-таки произошло в ту ночь, — добавила она.

Ранее сообщалось, что сын Цывиной Евгений Благонравов не признал себя виновным в смерти матери.

Почему Пусеп осталась недовольна результатом повторной проверки СК, какие вопросы у неё остались к следователям и прибегнет ли она теперь, как собиралась, к эксгумации тела матери, чтобы установить причины смерти? Ответы на эти вопросы читайте в ближайшее время в эксклюзивном интервью дочери Цывиной на портале NEWS.ru.