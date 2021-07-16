Стали известны результаты анализов заболевшего COVID Боярского

Заболевший коронавирусом народный артист России Михаил Боярский находится под наблюдением врачей и два дня назад сдал все необходимые анализы. Редакции 78.ru стали известны их результаты.

Это были контрольные мероприятия, его результаты в порядке, — рассказала заведующая труппой Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета Евгения Попондопуло.

Боярский в настоящий момент чувствует себя хорошо. Он сейчас находится в стационаре и читает книги. О выписке пока не говорят, добавила Попондопуло.

Накануне Боярский опроверг в разговоре с журналистами слухи о своей госпитализации с COVID-19. Артист подчеркнул, что у СМИ неверная информация. Представитель музыканта также подчеркнул , что 71-летний артист находится дома и чувствует себя нормально, у него лишь подозревают COVID-19. Однако в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский находится в больнице и лечится от COVID-19 в «хороших условиях».

Информация о госпитализации Боярского с COVID-19 появилась днём 14 июля. По данным СМИ, у артиста седьмой день наблюдается коронавирусная инфекция и медики решили положить его в Боткинскую больницу трое суток назад.

Боярский известен ролью д'Артаньяна в советском фильме «Д'Артаньян и три мушкетёра» (1978), а также в продолжениях ленты — «Мушкетёры двадцать лет спустя» (1992) и «Тайна королевы Анны, или Мушкетёры тридцать лет спустя» (1993). Ещё одним заметным образом Боярского стал казак Мосий Шило в «Тарасе Бульбе» (2008).

Ранее сообщалось, что на звонки своего друга Ивана Краско Боярский не отвечает.