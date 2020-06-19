Стало известно, как умерла мать Дмитрия Певцова

Мать Дмитрия Певцова Ноэми Роберт умерла 9 июня за 20 дней до своего 92-го дня рождения. Актёр похоронил мать тайно и сообщил об этом спустя неделю.
Смерть Ноэми Роберт для многих стала полной неожиданностью, подобности случившегося раскрыла Ольга Дроздова. Она сообщила, что мать актёра умерла дома, а не в больнице, «без всяких вирусов».
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Ноэми Семеновна была спортивным врачом, академиком... Она тихонько и хорошо, счастливая ушла в кругу семьи от старости. Без всяких вирусов. Ничем таким не страдала. Это случилось не в больнице, а дома, и мы все были рядом с ней, —
цитируетДроздову KP.RU.
Жена Певцова добавила, что Ноэми Роберт успела со всеми попрощаться, за неё молились все родные. В последнее время она жила в доме сына, который окружил её заботой и вниманием. Несмотря на то, что женщина была рьяной атеисткой, она перед смертью решила принять веру и крестилась.
Дроздова добавила, что домочадцы в последние месяцы старались никуда не выходить, чтобы не принести домой коронавирус. Смерть матери Певцов переживает очень тяжело.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Певцов опубликовал архивное фото трагически погибшего сына Даниила, которому сейчас исполнилось бы 30 лет. Так актёр помянул своего ребёнка, с которым после развода с женой полностью прекратил общение.
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