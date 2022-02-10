Стали известны подробности о состоянии Зинаиды Кириенко

Народная артистка РСФСР, звезда «Тихого Дона» Зинаида Кириенко находится в крайне тяжёлом состоянии, у неё диагностирован геморрагический инсульт, передаёт РЕН ТВ. Накануне вечером стало известно, что 88-летнюю актрису госпитализировали с коронавирусом, у неё подтвердился штамм «омикрон».

По данным телеканала, Кириенко частично парализована, её состояние осложняется онкологическим заболеванием.

За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Широкую известность она получила благодаря картинам «Тихий Дон» Сергея Герасимова, «Судьба человека» Сергея Бондарчука, «Казаки» Василия Пронина, «Любовь земная» и «Судьба» Евгения Матвеева.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявлен у ведущего Клуба весёлых и находчивых Александра Маслякова. Из-за болезни он пропустит начало нового сезона КВН. Вместо него ведущими будут приглашённые известные игроки и люди, «не чужие игре и передаче».