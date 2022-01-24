Стали известны подробности о состоянии Воронковой

Актрису Веру Воронкову, пострадавшую при пожаре, переводят из реанимации в ожоговое отделение, передаёт Telegram-канал «112». Пожар в квартире звезды «Каменской» произошёл в ночь на 19 января. Предварительно, причиной стало замыкание в ёлочной гирлянде. Кроме звезды, в квартире находилась её дочь и кошка. Животное погибло.

По данным Telegram-канала, у Воронковой диагностированы тяжёлый ожог верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Ранее соседка Воронковой рассказала, что дочь актрисы не пострадала при пожаре, поскольку находилась в другой комнате. По её словам, сама артистка ловила кошку, поэтому у неё пострадали руки.

Пожар в квартире Воронковой произошёл примерно в полночь. По предварительным данным, у артистки загорелась ёлка, находящаяся в гостиной. В этот момент в квартире находилась сама актриса и её 14-летняя дочь, им удалось самостоятельно выбраться из горящей квартиры, после чего их госпитализировали.