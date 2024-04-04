Стали известны подробности о муже голливудской звезды Ани Тейлор-Джой Муж Ани Тейлор-Джой играет в малоизвестной музыкальной группе More*

29-летний Малкольм Макрей — муж голливудской звезды Ани Тейлор-Джой — известен своей карьерой музыканта, сообщает портал Life&Style. Он является участником рок-группы More*, где пишет песни, а также играет на гитаре и фортепиано.

Макрей родился в штате Алабама, но, бросив все, переехал в Лос-Анджелес из-за девушки, с которой впоследствии расстался. В профиле группы More* на Spotify говорится, что его прошлые отношения «были катастрофой». Коллектив выпустил два EP, но пока не планирует туров.

Музыкант познакомился с Аней Тейлор-Джой в 2021 году. Встреча со звездой пробудила в нем творческую энергию, и он сразу же написал о ней песню. 11 марта 2022 года он поделился фрагментом музыкального видео в Instagram (деятельность в РФ запрещена), отметив, что «написал эту песню для Ани через два дня после встречи с ней. Она называется „Очень хочу увидеть тебя снова“».

27-летняя американская актриса Аня Тейлор-Джой, известная по главной роли в сериале «Ход королевы», ранее подтвердила свой брак с 29-летним Малкольмом Макреем. Она рассказала о тайной свадьбе, прошедшей два года назад, выложила фотографию тортов в виде человеческих сердец, которыми угощала гостей, и назвала себя вампиром. Бракосочетание прошло в Новом Орлеане 1 апреля 2022 года.

В 2023 году Тейлор-Джой устроила бал-маскарад в Венеции по поводу бракосочетания с Макреем. Пара пригласила на торжество 150 гостей, среди которых были замечены голливудская актриса Джулия Гарнер и британская модель Кара Делевинь. На невесте было воздушное бежевое платье с вышивкой в виде птиц и цветов на лифе и белая вуаль. Гости были одеты в венецианские маски, исторические костюмы с бахромой, мехом и блестками.