Стало известно место прощания и похорон Зураба Церетели Внук Церетели: прощание со скульптором пройдет в храме Христа Спасителя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прощание с российским художником-монументалистом, президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели, который скончался на 92-м году жизни, пройдет 23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве, заявил NEWS.ru внук скульптора Василий Церетели. Он также добавил, что похороны художника состоятся в Грузии.

Предварительно, прощание пройдет в храме Христа Спасителя завтра (23 апреля. — NEWS.ru). Похороны — в Дидубийском пантеоне в Грузии, — рассказал внук скульптора.

Ранее народный художник РФ Салават Щербаков заявил, что Церетели решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки. Он подчеркнул, что подход президента Российской академии художеств к искусству вдохновлял коллег и менял представление о возможном. Художник отметил, что с уходом скульптора завершилась целая эпоха в российском искусстве.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Церетели смог создать свой уникальный стиль. По его словам, скульптор запомнится как уникальный человек. При этом он добавил, что не очень хотел видеть работы Церетели в Санкт-Петербурге.

Депутат Госдумы Елена Драпеко ранее назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Парламентарий отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.