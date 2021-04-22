Стали известны лауреаты премии «Золотая маска»

https://static.news.ru/photo/9dc9ac38-a39b-11eb-ae70-96000091f725_660.jpg Опера «Садко» Фото: bolshoi.ru

Опера «Садко» Большого театра стала лауреатом премии «Золотая маска» в четырёх номинациях. Жюри признали её лучшим спектаклем, отметили режиссёрскую работу Дмитрия Чернякова и актёрский состав в лице Екатерины Семенчук и Нажмиддина Мавлянова.

Лучшим дирижёром стал Кристофер Мулдс («Дидона и Эней», Большой театр). Наградили и представления в стиле оперетты или мюзикла. Главный приз получил «Фома» Музыкального театра из Новосибирска. Эта же рок-постановка победила в номинации «Лучшая мужская роль» (Александр Крюков). Лучшей исполнительницей признана Мария Евтеева за роль Маши в «Капитанской дочке» Алтайского музыкального театра Барнаула. Лучшим режиссёром в данной категории стал Дмитрий Белов («Сильва» Театра музыкальной комедии Екатеринбурга). Торжественное мероприятие проходит 22 апреля в московском концертном зале «Зарядье».

Ранее сообщалось, что актриса Анна Чиповская стала одним из лауреатов премии президента РФ для молодых деятелей культуры за 2020 год. Имена обладателей премии огласил на брифинге советник главы государства по вопросам культуры Владимир Толстой. Награду для молодых деятелей культуры также получили дирижёр Димитрис Ботинис и композитор Эльмир Низамов.