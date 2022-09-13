Стала известна судьба актеров закрытого «Гоголь-центра» Режиссер Яковлев: почти весь состав «Гоголь-центра» будет играть в театре имени Гоголя

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Практически вся труппа «Гоголь-центра» будет играть на сцене театра имени Гоголя, заявил режиссер театра и кино Антон Яковлев. В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» он отметил, что старые театральные постановки могут появиться в новом сезоне. По словам Яковлева, из основного состава актеров ушли 8–10 человек, сейчас же он набирает новых артистов и выстраивает репертуар.

Вся эта история будет понятна в конце сентября. Я просто сейчас набираю новых артистов и выстраиваю как раз репертуар. Может быть что-то (из старого репертуара. — NEWS.ru) останется, но это будет зависеть от артистов. Практически вся труппа осталась. Это еще в июле все выяснилось. Ушлм восемь или десять человек, остальные все остались, — заявил Яковлев.

В актерский состав «Гоголь-центра» ранее входили такие артисты, как Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Никита Кукушкин и Риналь Мухаметов.

1 июля худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович выступил с прощальной речью на финальном спектакле авторского театра Кирилла Серебренникова. Последней в истории театра стала постановка «Я не участвую в войне. К 100-летию Юрия Левитанского».

Актер театра и кино Александр Кузнецов назвал закрытие театра «Гоголь-центр» историческим событием, которое обрекает страну на конец ее существования. Он призвал всех актеров и режиссеров уехать из России и посмотреть, как она будет выглядеть, «когда уедут все те, кого они не хотят здесь видеть». По его мнению, у актёров, которых выгоняют, есть в распоряжении весь мир.