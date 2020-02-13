Эротический роман британской писательницы Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого» оказался самой популярной электронной книгой о любви у россиян.
Книжный сервис MyBook подготовил статистику специально ко Дню всех влюблённых, который отмечается 14 февраля,
Лидерами рейтинга стали Самарская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Самыми популярными произведениями за всё время существования сервиса стали «50 оттенков серого» Э.Л. Джеймс, «До встречи с тобой» Джоджо Мойес и «После» Анны Тодд, — рассказали в пресс-службе сервиса.
Роман «50 оттенков серого», опубликованный в 2011 году, рассказывает об отношениях молодого миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил. По данным библиотеки электронных книг «ЛитРес», произведение стало самым популярным в прошлом десятилетии в России. С 2012 года его прочитали более 200 тысяч человек.
Наиболее цитируемой книгой о любви стала «Обними меня крепче» канадского автора Сью Джонсон: пользователи сохраняли цитаты из этого романа более восьми тысяч раз.
Как писал NEWS.ru, британская актриса Эмилия Кларк рассказала, почему несколько лет назад отказалась сниматься в фильме «50 оттенков серого». Она должна была сыграть возлюбленную Кристиана Грея.
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