https://static.news.ru/photo/efdf38fa-4e4a-11ea-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Эротический роман британской писательницы Э. Л. Джеймс «50 оттенков серого» оказался самой популярной электронной книгой о любви у россиян.

Книжный сервис MyBook подготовил статистику специально ко Дню всех влюблённых, который отмечается 14 февраля, сообщает РИА Новости. Суммарно в исследовании были рассмотрены 230 тысяч профилей пользователей из 83 регионов России.

Лидерами рейтинга стали Самарская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург. Самыми популярными произведениями за всё время существования сервиса стали «50 оттенков серого» Э.Л. Джеймс, «До встречи с тобой» Джоджо Мойес и «После» Анны Тодд, — рассказали в пресс-службе сервиса.

Роман «50 оттенков серого», опубликованный в 2011 году, рассказывает об отношениях молодого миллионера Кристиана Грея и студентки Анастейши Стил. По данным библиотеки электронных книг «ЛитРес», произведение стало самым популярным в прошлом десятилетии в России. С 2012 года его прочитали более 200 тысяч человек.

Наиболее цитируемой книгой о любви стала «Обними меня крепче» канадского автора Сью Джонсон: пользователи сохраняли цитаты из этого романа более восьми тысяч раз.

Как писал NEWS.ru, британская актриса Эмилия Кларк рассказала, почему несколько лет назад отказалась сниматься в фильме «50 оттенков серого». Она должна была сыграть возлюбленную Кристиана Грея.