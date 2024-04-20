Стала известна причина смерти актера Юрия Омельченко Актер Юрий Омельченко скончался от повторного инсульта

Фото: rusdrama-az.com

Юрий Омельченко

Актер Юрий Омельченко умер от повторного инсульта, сообщил порталу Media.az заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Ильхам Мамедов. По его словам, заслуженный артист жаловался на проблемы с сердцем.

Он проходил лечение в медучреждении. Его состояние несколько улучшилось. Однако несколько дней назад он повторно перенес инсульт. Его поместили в отделение реанимации. Кроме того, у него были проблемы с сердцем. К сожалению, спасти ему жизнь не удалось, — сказал Мамедов.

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре выразили глубокие соболезнования родным и близким Омельченко. Коллеги артиста назвали его смерть невосполнимой утратой.

Омельченко родился 7 марта 1976 года в Баку. Он окончил Азербайджанский государственный университет культуры и искусств, а затем работал в Бакинском муниципальном театре и Азербайджанском государственном театре юного зрителя. С 1997 года он состоял в труппе Азербайджанского театра русской драмы.

Ранее стало известно о смерти украинского актера Петра Никитина. Он скончался 17 апреля на 62-м году жизни. В 2017 году он снимался в комедии «Слуга народа — 2. От любви до импичмента» вместе с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.