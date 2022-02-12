Стали известны дата и место церемонии прощания с Зинаидой Кириенко

Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдёт во вторник, 15 февраля, в Большом зале Дома кино в 11 часов, сообщили в Союзе кинематографистов, передаёт РИА Новости. Её похоронят на Троекуровском кладбище.
Как рассказал оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, церемония прощания с актрисой состоится в Большом зале в Центральном Доме кинематографистов в Москве.
Вторник, Троекуровское кладбище, — добавил он, отвечая на вопрос о месте похорон.
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет этой ночью. 10 февраля артистка поступила в медицинское учреждение с подозрением на коронавирус. Тем не менее врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что из-за диагностированных заболеваний актриса была частично парализована.
Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски — 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».
Зинаида Кириенко и Эдуард Бредун в сцене из фильма «Казаки»
Н. Никольский/РИА Новости
Кадр из фильма «Тихий Дон». Пётр Глебов в роли Григория Мелехова, Зинаида Кириенко в роли Натальи
РИА Новости
Зинаида Кириенко в роли Ирины на съёмках фильма «Судьба человека»
РИА Новости
Зинаида Кириенко и Роз-Мари Прехт. Участники и гости VII ММКФ посетили киностудию «Мосфильм»
Александр Коньков/Фотохроника ТАСС
Советская киноактриса Зинаида Кириенко, 1968 год
Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости
Зинаида Кириенко
Viktor Chernov/Russian Look
Зинаида Кириенко и Василий Лановой
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Зинаида Кириенко во время торжественного вечера, посвящённого 100-летию ВГИКа им. С. Герасимова
Андрей Никеричев /АГН «Москва»
Зинаида Кириенко и Александр Шилов на праздновании 20-летия Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Александра Шилова
Сергей Киселев/АГН «Москва»
Зинаида Кириенко на церемонии закладки именных плит на Площади звёзд российского кинематографа
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Зинаида Кириенко и Элина Быстрицкая
Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ранее на 41-м году жизни скончалась актриса Евгения Брик, известная ролями в сериале «Оттепель» и фильмах «Стиляги» и «Географ глобус пропил».