Стали известны дата и место церемонии прощания с Зинаидой Кириенко

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Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдёт во вторник, 15 февраля, в Большом зале Дома кино в 11 часов, сообщили в Союзе кинематографистов, передаёт РИА Новости. Её похоронят на Троекуровском кладбище.

Как рассказал оргсекретарь Союза кинематографистов России Михаил Калинин, церемония прощания с актрисой состоится в Большом зале в Центральном Доме кинематографистов в Москве.

Вторник, Троекуровское кладбище, — добавил он, отвечая на вопрос о месте похорон.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко скончалась в возрасте 88 лет этой ночью. 10 февраля артистка поступила в медицинское учреждение с подозрением на коронавирус. Тем не менее врачи диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Известно, что из-за диагностированных заболеваний актриса была частично парализована.

Зинаида Кириенко известна по таким фильмам и сериалам, как «Судьба человека», «Тихий Дон», «Любовь земная», «Два капитана», «Письма к Эльзе», «Любить по-русски — 2», «Казаки», «Вдали от Родины», «Господин Великий Новгород» и «Самый медленный поезд».

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