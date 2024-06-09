Ссора с Орбакайте, поддержка СВО, тайный сын: как живет Евгений Миронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Миронов

Народный артист России Евгений Миронов снимается в кино и играет в театре. Какие фильмы с его участием можно будет увидеть в скором времени, из-за чего он поругался с Кристиной Орбакайте, как относится к спецоперации?

Чем известен Миронов

Евгений Миронов родился 29 ноября 1966 года в поселке Татищево-5 (сейчас — Светлый) Саратовской области.

В шестилетнем возрасте Миронову поставили диагноз — туберкулез кости. Врачи не давали гарантий, что он сможет ходить самостоятельно. Ему было предписано постоянно лежать. Тогда Миронова, передвигавшегося на костылях, отправили в санаторий в Евпаторию, где его на протяжении года лечили грязью и ультрафиолетом.

«Тогда было непонятно до конца, смогу ли я ходить или останусь хромым инвалидом», — вспоминал Миронов.

В итоге благодаря усилиям врачей и родителей ему удалось начать ходить самостоятельно.

Миронов учился в театральном училище им. И. А. Слонова. По окончании училища он был приглашен на работу в Саратовский ТЮЗ, однако решил продолжить обучение актерскому мастерству в Москве, поступив в Школу-студию МХАТ.

Артист снимался в картинах «Перед рассветом», «Любовь», «Последняя суббота», «Трамвай в Москве», «Змеиный источник», «Шахтеры», «В августе 44-го», «Чайка», «Идиот», «Игра в модерн», «На Верхней Масловке», «Побег», «Господа Головлевы», «Москва, я люблю тебя!», «Достоевский», «Охотники за бриллиантами», «Пепел», «Фонограф», «Демон революции», «Муза», «Пробуждение», «Мастер шот» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

С декабря 2006 года Миронов является художественным руководителем государственного Театра Наций.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Сцена из спектакля «Рассказы Шукшина»

Что известно о личной жизни Миронова

Евгений Миронов не раскрывает подробности личной жизни, однако известно, что у него есть сын. По информации StarHit, мальчик появился на свет от суррогатной матери.

Долгое время никто не знал о наследнике артиста, пока в 2020 году он не показал его на одном из рождественских мероприятий.

По данным StarHit, стать отцом таким способом Миронову посоветовала народная артистка СССР Алла Пугачева, с которой он находится в приятельских отношениях. Так, во время одного из приездов в Россию Пугачева вместе с дочкой, заслуженной артисткой РФ Кристиной Орбакайте, и телеведущим Иваном Ургантом посетила его театр, а позднее встретилась с актерами и худруком за кулисами.

Почему Миронов поругался с Орбакайте

Евгений Миронов рассказывал, что поссорился с Кристиной Орбакайте, поскольку при знакомстве перепутал ее с коллегой по эстраде Натальей Ветлицкой. После этого Орбакайте не разговаривала с ним неделю.

«Говорю: „Слушайте, я вообще ваш большой поклонник. Мне так нравится ваша песня“. Она спрашивает: „Какая?“ Говорю: „Посмотри в глаза, я хочу сказать“. А эту песню пела Ветлицкая», — вспоминал Миронов в программе «Синяя птица».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Миронов

Что Миронов говорил о спецоперации

После начала спецоперации Евгений Миронов подписал коллективное обращение с другими 16 артистами, режиссерами и музыкантами к сторонам конфликта на Украине с призывом сесть за стол переговоров, однако в июне 2022 года он изменил свою позицию, когда лично посетил Мариуполь.

«Творческие люди — очень часто импульсивные, они часто реагируют моментально, сиюсекундно... Сейчас такой вал информации с разных сторон... Но когда ты приезжаешь сюда и видишь все своими глазами, это совсем другое дело. А еще я хочу сказать, что очень многие вопросы у меня отпали, когда увидел все своими глазами», — объяснял актер.

В декабре прошлого года Миронов также вошел в инициативную группу избирателей по выдвижению Владимира Путина на выборы президента 2024 года.

Чем сейчас занимается Миронов

Евгений Миронов по-прежнему занимает должность художественного руководителя государственного Театра Наций.

Сейчас актер задействован в постановке «Русский крест». В 2023 году он снялся в картине «Нюрнберг». В 2024 году вышла драма «Северный полюс» с его участием.

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Стюардесса», «Горбачев», «Арсеньев» и «Американец» с Мироновым.

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