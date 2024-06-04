США, закрытие шоу «Быть рядом», беременность: где сейчас Настя Задорожная

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Настя Задорожная

Актриса и певица Настя Задорожная, известная съемками в сериале «Клуб» и исполнением песни «Буду», четыре года назад переехала в США. Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Настя Задорожная

Задорожная родилась 30 августа 1985 года в поселке Федотово Вологодской области. Позднее вместе с родителями переехала в Москву, окончила ГИТИС.

Творческая биография Задорожной началась с детской музыкальной группы «Непоседы», в которую она попала в 10-летнем возрасте. В 2001 году ее утвердили на роль старшеклассницы Анжелики Селиверстовой в сериал «Простые истины».

Известность артистке принес сериал «Клуб», где она сыграла сразу две роли — начинающую певицу Василису и работницу автоцентра Марусю, ее двойника. Карьеру актрисы Задорожная совмещала с записью песен. В 2007 году она получила премии «Золотой рингтон» и «Золотой Граммофон» за композицию «Буду».

Почему Настя Задорожная переехала жить в США

Артистка в 2020 году тайно вышла замуж. Ее супруга зовут Владимир, он работает в IT-индустрии. Пара после свадьбы переехала жить в США. По словам Задорожной, переезд в Америку не составил труда, поскольку ее муж регулярно бывал там по работе. Они обосновались в штате Флорида.

«Мой муж работает в IT-индустрии и по работе часто бывает в Штатах. Решение уехать сюда на длительный срок возникло после нашего отпуска во Флориде, от которого я была в восторге. Мне было интересно узнать, что это такое — жить в Америке? Владимир имел опыт полного погружения в американский быт, поэтому предложил переехать», — делилась она.

Настя Задорожная признала, что жизнь в Америке намного дороже, чем в России.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press Настя Задорожная

Чем сейчас занимается Настя Задорожная

После переезда за границу артистка перестала сниматься в кино и записывать песни. Все свободное время Задорожная посвящает благотворительности и из-за рубежа занимается устройством бездомных животных в России.

В 2023 году Настя Задорожная вела программу «Быть рядом» на Первом канале. В передаче она рассказывала про собак-спасателей, собак-поводырей, собак-пастухов, собак-нянек. Проект перестал выходить в эфир в декабре прошлого года. По словам артистки, его судьба зависела от просмотров.

В мае 2024 года 38-летняя Настя Задорожная объявила о своей беременности. Артистка опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена с округлившимся животом.

В своем посте Задорожная отметила, что за последнее время услышала о себе множество слухов на предмет того, куда же она пропала. Актриса пошутила, предложив свой вариант: «Упала на удобный матрас, уже не могу себя отковырять», а после демонстрации фото в ожидании первенца написала: «Делом занята, не отвлекайте».

Задорожная также ответила на вопросы поклонников о том, продолжает ли она творческую деятельность. Артистка сообщила, что больше не записывает композиции и не снимается.

«Кино без меня не пропадет», — написала она.

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