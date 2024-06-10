США, тяжелый развод, сериал для НТВ: куда пропала актриса Анна Носатова

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Анна Носатова

Актриса Анна Носатова обрела популярность благодаря ролям в сериалах «Клуб», «Закрытая школа», «Жизнь только начинается». Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Носатова

Анна Носатова родилась 25 июня 1984 года в Москве. Творческую карьеру начала в качестве подиумной модели в школе модельера Вячеслава Зайцева, затем стала хореографом в его Доме моды.

По рекомендации Зайцева Носатова окончила ГИТИС, позднее играла в московских театрах «Эрмитаж» и «Мастер». В 2007 году артистка переехала в Великобританию по приглашению британского режиссера Патрика Сэнфорда. В Англии она играла в театре «Наффилд» роль Лизы в спектакле «Чайковский и Пиковая дама», параллельно окончила Лондонские курсы актерского мастерства. В 2008 году вернулась в Россию.

Актриса дебютировала в кино в 2005 году в драме «Заказ», съемки которой проходили в Одессе. Популярность Носатовой принес сериал «Клуб», в котором она снималась на протяжении трех лет в роли тусовщицы Розы. Затем она появилась в проектах «Срочно в номер», «Жаркий лед», «Сделано в СССР», «Жизнь только начинается», «Холодные берега. Возвращение».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global look Press Анна Носатова 2007 год

Что известно о личной жизни Анны Носатовой

Актриса была замужем за коллегой Михаилом Гавриловым, известным по роли хоккеиста Евгения Царева в сериале «Молодежка». Они познакомились на съемках картины «Здесь кто-то есть», поженились в 2012 году. У пары родился сын Андрей. Мальчик в шесть лет дебютировал в кино, сыграв эпизодическую роль в комедии «Трезвый водитель».

Летом 2020 года стало известно о разводе артистов. В 2023 году Гаврилов заявил, что бывшая жена после расставания лишила его имущества, также он выразил сомнения в том, что является отцом Андрея. Актер намерен провести ДНК-тестирование.

«Тяжело пережил развод, потому что лишился абсолютно всего. Это и квартира на Таганке, и все сбережения — на меня упали какие-то не мои долги. Словом, мы судились два года, и в итоге я начал жить с нуля. После всего произошедшего со мной я не уверен в том, что это мой ребенок. Поэтому в ближайшем будущем хочу сделать тест. Если подтвердится, что ребенок мой, то буду помогать, а если нет, то я заберу обратно все имущество, которое у меня забрали», — сказал он StarHit.

Чем сейчас занимается Анна Носатова

Анна Носатова в 2021 году окончила Московскую школу кино по специальности «режиссура». Она начала снимать собственные работы. Ее короткометражный проект под названием «Перекресток» был представлен на конкурсе в США.

В 2024 году Носатова дебютировала на ТВ в качестве режиссера-постановщика в детективе «Черное солнце». Сериал был снят для телеканала НТВ. Своими проектами она делится в социальных сетях, которые ведет на русском и английском языках.

В качестве актрисы Анна Носатова не снимается уже несколько лет, однако отмечает, что не закончила артистическую карьеру.

«Актерская профессия мне все еще интересна, я не ушла окончательно и бесповоротно только в режиссуру и всегда открыта для интересных проектов и сценариев», — сообщила она в личном аккаунте.

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