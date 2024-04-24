США, отмена русской культуры, новые фильмы: как живет актер Михаил Горевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Михаил Горевой

Актер Михаил Горевой снялся более чем в 100 фильмах. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни, почему он уезжал в США?

Чем известен Горевой

Михаил Горевой родился 19 мая 1965 года в Москве.

После пытался поступить в театральный вуз, но не прошел по конкурсу. Устроился работать электриком во МХАТ, параллельно наблюдал за театральной жизнью изнутри. В итоге стал студентом театрального. В 1987 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ.

В кино Горевой дебютировал в 1988 году в фильме «Шаг». Также артист снимался в картинах «Молодой человек из хорошей семьи», «Уроки музыки», «Убойная сила», «Цирк», «Умри, но не сейчас», «Холостяки», «Точка», «Ярик», «Дом солнца», «Путь», «На игре», «Дочки-матери», «Анжелика», «Пять невест», «Легавый», «Клуши», «Екатерина», «Шпионский мост», «Клетка», «Забытое»,«Гений», «Настоящий сценарий», «Пуля», «Горе от ума», «Красный призрак», «Алиса», «Выйти из группы», «На страже пляжа», «Пазл» и других.

Всего в его фильмографии на данный момент 190 работ.

Что известно о личной жизни Горевого

Первой женой Михаила Горевого была актриса Анна Марголис. В браке родились дочь Дарья и сын Дмитрий.

«Мне было очень плохо, просто умирал. Винил во всем себя. Анна Сергеевна оказалась права: я был одержим работой, своим театром, тащил туда вещи из дома, забывал о семье и в итоге ее потерял…» — рассказывал артист про развод.

Наследник Горевого тоже снимается в кино, известен по проектам «Сволочи» и «Кадетство». Состоит в Союзе художников России.

После развода Горевой встречался с выпускницей Американской академии драматического искусства Марией Саффо. Однако женщина ушла к его близкому другу — актеру Павлу Майкову.

«Мы дружили семьями, Маша была крестной моего сына. Все это меня, конечно, сдерживало. Целых полтора года я молчал о своих чувствах. Это, конечно, было веселое время», — говорил Майков.

Сейчас артист состоит в отношениях с художником-оформителем Олесей Маркеловой. В 2012 году у пары родилась дочь Софья.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Михаил Горевой

Почему Горевой уезжал из России в США

В начале 1990-х Михаил Горевой вместе с семьей уехал в Америку.

«Мне захотелось понюхать: а как там? Я и поехал. Чтобы побыстрее выучить язык, работал официантом, таксистом, изготовителем пиццы, но и профессии не забывал — в Школе Станиславского в Бостоне под руководством Олега Павловича Табакова был ассистентом-переводчиком у Авангарда Леонтьева», — вспоминал он.

В 1996 году актер вернулся в Россию, успев сняться в голливудских картинах «Умри, но не сейчас», «Шпионский мост» и других.

По словам Горевого, за рубежом уделяют особое внимание периоду подготовки фильма, в то время как в России к этому процессу относятся относительно посредственно, надеясь на удачу и собственные силы. При этом артист подчеркивал, что ему комфортнее работать на родине из-за социальной среды и языковых барьеров.

«У нас каждый день — это героический ад, а там просто работа профессионалов в нормальных условиях. Я жил какое-то время за рубежом и хорошо понимаю, что здесь я как телефон, который работает от сети. А там я на батарейках, которые садятся», — говорил он MK.RU.

Что Горевой говорил об «отмене» русской культуры

Михаил Горевой считает, что русскую культуру нельзя отменить.

«Самое дорогое на свете — это человеческая глупость. Отмена русской культуры — это вообще как? Ну, давайте отменим северный ветер или Средиземное море! Русская культура настолько связана с мировой, что ее нельзя отменить», — комментировал он «Вечерней Москве».

Чем сейчас занимается Горевой

Михаил Горевой продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Тихий Дон» и «Мастер и Маргарита».

В 2022 году актер снялся в картинах «Трейдер», «За Палыча!», «У людей так бывает», «Тренер», Операция «Престол»», «Екатерина. Фавориты», «Макс и Гусь», «Отряд Светлячков», «Возмездие» и «Возвращение Робинзона».

Сейчас в прокате идет фильм «Золото Умальты» с участием Горевого. Также в этом году вышел сериал «Загляни ему в голову», в котором он сыграл.

В скором времени также можно будет увидеть ленты «Любовь Советского Союза», «Ректор», «Кореша», «Мосзаг. Дело № 10. Метроном», «Холодно», «Либидо», «В семье не без вампира», «Толерантность», «Перекрестки судьбы», «Голливудск» и Олень» с Горевым.

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