США, мечта о Киркорове, зависимость: куда пропал певец Александр Рыбак

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Александр Рыбак

Норвежско-белорусский певец Александр Рыбак в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как и где он живет сейчас, чем занимается?

Чем известен Рыбак

Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Минске в семье скрипача Игоря Рыбака и пианистки Наталь Рыбак.

В четырехлетнем возрасте он вместе с родителями переехал в Норвегию, куда его отец был приглашен работать.

Среднее образование Рыбак получил в школе музыки, танца и драматического искусства Videregaende RUD. В 2012 году он окончил музыкальную академию Barratt Due в Осло по классу скрипки.

Вместе с отцом Рыбак сотрудничал как музыкант в норвежском мюзикле Мортена Харкета, вокалиста группы a-ha. С этим мюзиклом гастролировал в странах Европы, Америке, Китае.

Кроме того, музыкант работал концертмейстером в крупнейшем в Норвегии симфоническом молодежном оркестре Ung Symfoni.

В 2009 году Рыбак победил на Евровидении, проходившем в Москве. Он исполнил песню Fairytail и набрал рекордные 378 очков.

В 2015 году артист принимал участие в российском шоу «Один в один!». В финале занял второе место.

В 2018 году Рыбак вновь представил Норвегию на Евровидении, где занял 15-е место.

Что известно о личной жизни Рыбака

Александр Рыбак состоял в отношениях со скрипачкой Ингрид Берг Мехус. Именно ей он посвятил песню Fairytail, которую исполнил на Евровидении-2009, хотя пара рассталась задолго до конкурса.

В 2010 году у Рыбака был роман с победительницей Евровидения от Германии Леной Майер. Она говорила о предстоящей свадьбе, но в итоге артисты расстались.

В течение нескольких лет музыкант также состоял в отношениях с девушкой по имени Мария. По словам Рыбака, они разошлись из-за ревности возлюбленной.

Сейчас артист не раскрывает подробности личной жизни. По данным СМИ, он до сих пор не женат.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Александр Рыбак

Почему Рыбак перестал выступать

В 2020 году Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет у него была зависимость от антидепрессантов. Он заявил, что тяга к таблеткам практически уничтожила его волю к жизни.

«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — рассказывал исполнитель.

Из-за лечения Рыбак прекратил творческую деятельность. В 2022 году в документальном фильме «Песенка спета: хиты-убийцы» на МУЗ-ТВ артист сообщил, что смог избавиться от пагубного пристрастия к психотропным лекарствам, однако последствия их употребления до сих пор дают знать о себе.

«Мои доктора мне говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком», — делился он.

В период лечения Рыбак написал композицию Give Me Rain, в которой рассказал, как пережил реабилитацию.

«Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятелями каждый день», — уточнил исполнитель.

Чем сейчас занимается Рыбак

В 2020 году Александр Рыбак уехал в США, где поступил на программу магистратуры в Колумбийский колледж в Чикаго. Спустя два года он получил диплом кинокомпозитора.

В Америке певец создал мерч — именные майки, байки, шапки и термосы. Также он представил новую песню Memories.

В 2023 году в соцсетях Рыбак сообщил, что заканчивает строительство собственной музыкальной студии в Лос-Анджелесе.

«Теперь мне не терпится поработать с талантливыми режиссерами по всему миру! С теми, кто любит красивые мелодии и, возможно, хочет добавить немного скандинавской атмосферы в свои фильмы. Я не тороплюсь, может пройти два года, а может и 20 лет, прежде чем я внесу лепту в первый большой проект. Но в конце концов произойдет волшебство», — заявлял он.

Спустя время певец делился, что купил новый дом и машину, простился с зоной комфорта и теперь пишет саундтреки. Кроме того, он презентовал песню «Ребенок», где говорилось о нежелании взрослеть.

Несколько дней Рыбак также представил композицию Maybe, которую подарил своему отцу на день рождения.

Сольные концерты исполнителя в ближайшее время не запланированы. При этом Рыбак признавался, что надеется вновь стать популярным, в том числе в России.

«В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, гастролировать вместе», — говорил он.

Читайте также:

Ссора с Орбакайте, поддержка СВО, тайный сын: как живет Евгений Миронов

«Мастер и Маргарита», Киев, разговор с Зеленским: как живет Алексей Гуськов

Мнение об СВО, концерты, Донбасс: куда пропала актриса Екатерина Гусева