Норвежско-белорусский певец Александр Рыбак в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации. Как и где он живет сейчас, чем занимается?
Чем известен Рыбак
Александр Рыбак родился 13 мая 1986 года в Минске в семье скрипача Игоря Рыбака и пианистки Наталь Рыбак.
В четырехлетнем возрасте он вместе с родителями переехал в Норвегию, куда его отец был приглашен работать.
Среднее образование Рыбак получил в школе музыки, танца и драматического искусства Videregaende RUD. В 2012 году он окончил музыкальную академию Barratt Due в Осло по классу скрипки.
Вместе с отцом Рыбак сотрудничал как музыкант в норвежском мюзикле Мортена Харкета, вокалиста группы a-ha. С этим мюзиклом гастролировал в странах Европы, Америке, Китае.
Кроме того, музыкант работал концертмейстером в крупнейшем в Норвегии симфоническом молодежном оркестре Ung Symfoni.
В 2009 году Рыбак победил на Евровидении, проходившем в Москве. Он исполнил песню Fairytail и набрал рекордные 378 очков.
В 2015 году артист принимал участие в российском шоу «Один в один!». В финале занял второе место.
В 2018 году Рыбак вновь представил Норвегию на Евровидении, где занял 15-е место.
Что известно о личной жизни Рыбака
Александр Рыбак состоял в отношениях со скрипачкой Ингрид Берг Мехус. Именно ей он посвятил песню Fairytail, которую исполнил на Евровидении-2009, хотя пара рассталась задолго до конкурса.
В 2010 году у Рыбака был роман с победительницей Евровидения от Германии Леной Майер. Она говорила о предстоящей свадьбе, но в итоге артисты расстались.
В течение нескольких лет музыкант также состоял в отношениях с девушкой по имени Мария. По словам Рыбака, они разошлись из-за ревности возлюбленной.
Сейчас артист не раскрывает подробности личной жизни. По данным СМИ, он до сих пор не женат.
Почему Рыбак перестал выступать
В 2020 году Александр Рыбак признался, что на протяжении 11 лет у него была зависимость от антидепрессантов. Он заявил, что тяга к таблеткам практически уничтожила его волю к жизни.
«В последние годы зависимости таблетки сделали меня слабым и напуганным. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма», — рассказывал исполнитель.
Из-за лечения Рыбак прекратил творческую деятельность. В 2022 году в документальном фильме «Песенка спета: хиты-убийцы» на МУЗ-ТВ артист сообщил, что смог избавиться от пагубного пристрастия к психотропным лекарствам, однако последствия их употребления до сих пор дают знать о себе.
«Мои доктора мне говорят, что я не могу длинные сольники делать, потому что у меня проблемы с концентрацией. Я могу спеть пару песен, три песни, потом отдохнуть, подумать, вспомнить текст и петь еще две-три песни. Когда я перестал пить снотворное и разные таблетки принимать, уже чувствовал себя снова Александром Рыбаком», — делился он.
В период лечения Рыбак написал композицию Give Me Rain, в которой рассказал, как пережил реабилитацию.
«Головная боль, галлюцинации, холодный пот и ночные кошмары были моими дорогими приятелями каждый день», — уточнил исполнитель.
Чем сейчас занимается Рыбак
В 2020 году Александр Рыбак уехал в США, где поступил на программу магистратуры в Колумбийский колледж в Чикаго. Спустя два года он получил диплом кинокомпозитора.
В Америке певец создал мерч — именные майки, байки, шапки и термосы. Также он представил новую песню Memories.
В 2023 году в соцсетях Рыбак сообщил, что заканчивает строительство собственной музыкальной студии в Лос-Анджелесе.
«Теперь мне не терпится поработать с талантливыми режиссерами по всему миру! С теми, кто любит красивые мелодии и, возможно, хочет добавить немного скандинавской атмосферы в свои фильмы. Я не тороплюсь, может пройти два года, а может и 20 лет, прежде чем я внесу лепту в первый большой проект. Но в конце концов произойдет волшебство», — заявлял он.
Спустя время певец делился, что купил новый дом и машину, простился с зоной комфорта и теперь пишет саундтреки. Кроме того, он презентовал песню «Ребенок», где говорилось о нежелании взрослеть.
Несколько дней Рыбак также представил композицию Maybe, которую подарил своему отцу на день рождения.
Сольные концерты исполнителя в ближайшее время не запланированы. При этом Рыбак признавался, что надеется вновь стать популярным, в том числе в России.
«В России у меня мечта есть — сделать дуэт с артистом масштаба Киркорова, гастролировать вместе», — говорил он.
Читайте также:
Ссора с Орбакайте, поддержка СВО, тайный сын: как живет Евгений Миронов
«Мастер и Маргарита», Киев, разговор с Зеленским: как живет Алексей Гуськов
Мнение об СВО, концерты, Донбасс: куда пропала актриса Екатерина Гусева