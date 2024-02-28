США, критика РФ и СВО, осуждение Собчак: куда пропал юморист Таир Мамедов

Фото: Социальные сети

Таир Мамедов

Юморист и телеведущий Таир Мамедов уехал в Америку в 2013 году. В чем причина отъезда комика, как он живет сейчас, в чем обвинял российских коллег?

Чем известен Мамедов

Таир Мамедов родился 2 октября 1981 года в Баку. После окончания школы он стал студентом Российского нового университета по специальности «психолог-консультант».

В годы учебы Мамедов начал играть в университетской команде КВН. Она выступала в Премьер-лиге, и вскоре артист оказался в столичной команде «Москвой объединенные». Завоевав много призов и званий, коллектив распался в первой половине 2000-х годов.

В 2005 году дебютировал в составе Comedy Club на ТНТ. Его визитной карточкой стали пародии на программу «Максимум». В 2008 году он покинул проект.

«В какой-то момент я для себя решил, что для меня Сomedy стал не таким интересным, что есть иные возможности самореализовываться, и абсолютно мирно ушел», — говорил Мамедов.

Он вел программы «13 злобных зрителей», «Король ринга», «Детектор правды», «Love Машина», «Любовь с первого взгляда», «Каникулы в Мексике» и другие.

Мамедов женат на русскоязычной американке. Пара воспитывает двоих детей.

Почему Мамедов уехал из России

В 2013 году Таир Мамедов уехал в Лос-Анджелес. Именно там он познакомился с будущей супругой. Также в США родились дети юмориста, которые имеют двойное гражданство.

«Мой дом — Америка навсегда. Дом — это дом. А в прекрасную Россию будущего я с удовольствием буду приезжать американским туристом, тратить мои доллары. Я там могу вполне выполнять какие-то заказы, проекты, работать. Но всегда буду возвращаться домой в Америку. Потому что прекрасная Россия будущего — как Нарния. Фантастическая страна, в которой прекрасно побывать, но в какой-то момент из этого шкафа нужно возвращаться», — объяснял телеведущий.

По мнению Мамедова, артистов, которые остались в России, ждет сложное будущее.

«Я не знаю, понимают ли российские артисты или нет, но им закрыта дорога в цивилизованный мир на ближайшие годы. Они могут забыть про концерты в Европе или Америке. Мы не говорим о Борисе Гребенщикове (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) или Андрее Макаревиче (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Как Паша Воля получит визу для концерта в Америке? Никак», — высказался он в YouTube-шоу «Говорящие головы».

Фото: Социальные сети Таир Мамедов

Что Мамедов говорил про спецоперацию

После начала спецоперации Таир Мамедов обратился к бывшим коллегам по юмористическому цеху, раскритиковав их молчание по поводу происходящего в мире. Он упрекнул комиков в «трусости и лицемерии».

Журналист Ксения Собчак тогда предположила, что таким образом Мамедов сводит счеты с Гариком Мартиросяном и бывшими коллегами.

«Таир Мамедов сводит счеты с Мартиросяном и бывшими коллегами, упрекая их в трусости — за молчание. Имеет ли право Таир Мамедов, проживающий в Америке, судить человека за молчание в России? Давайте каждый будет судить прежде всего сам себя — и за трусость, и за смелость. Это же тоже про ненависть, про выяснение, кто лучше, а кто хуже, а не про объединение», — заявила она.

Что Мамедов говорил об «отмене» российских артистов за границей

Таир Мамедов подчеркивал, что положительно относится к «отмене» российских артистов за рубежом, сделавших определенное политическое заявление.

«Если деятель искусства сам лезет в политику, делает политическое заявление, то он должен нести за это ответственность», — считает артист.

Чем Мамедов занимается сейчас

Таир Мамедов в интервью рассказывал, что организует квизы для русскоговорящих жителей Лос-Анджелеса.

«Я организую квиз уже несколько месяцев, и это пока небольшой стартапчик. Он приносит какие-то карманные деньги. Это полезно. Он объединяет иммигрантов, особенно тех, кто приехал в последние полтора года. Но в первую очередь это то, что мне действительно нравится делать. Я вообще всегда любил игры и все, что связано с играми», — объяснял юморист.

До квизов Мамедов занимался организацией квестов в реальном времени, но идея приостановилась из-за пандемии коронавируса. По словам артиста, на его квестах побывали даже Анджелина Джоли и Илон Маск вместе с детьми.

Также у Мамедова был «Музей селфи» в Лос-Анджелесе. Но пандемия ударила и по этому бизнесу.

«Музей закрылся и просто не выдержал долгих лет ожидания открытия. Но его удалось перенести в Лас-Вегас, где развлекательная индустрия работает всегда. И сейчас он живет в Лас-Вегасе», — делился телеведущий.

При этом в 2020 году Мамедов выступил продюсером российского шоу «Золото Геленджика», выходящего на канале ТНТ.

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