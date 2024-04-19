«А ты за кого в СВО?»: как живет звезда «Груза 200» Агния Кузнецова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Агния Кузнецова

Актриса Агния Кузнецова недавно улетела из России с семьей на отдых. Как сейчас живет звезда фильма Алексея Балабанова «Груз 200», что она говорила о спецоперации?

Чем знаменита Агния Кузнецова, личная жизнь

Актриса родилась в Новосибирске 15 июля 1985 года. Отец — художник, мать Майя Бядова — педагог декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета. Окончила МАОУ «Лицей №126» в Новосибирске, посещала театральную студию. В 2006 году окончила Высшее театральное училище имени Бориса Щукина (курс Юрия Шлыкова).

Дебют Кузнецовой в кино произошел еще в студенческие годы, когда она сыграла роль Саши в картине «Птицы небесные» режиссера Татьяны Фирсовой. Популярность пришла к актрисе после главной роли в киноленте «Груз 200» режиссера Алексея Балабанова. Изучив сценарий, Агния согласилась попробовать сыграть главную героиню фильма Анжелику. Позднее девушка снялась в картине Балабанова «Морфий».

Кроме того, на заре карьеры Кузнецова сыграла роль девятиклассницы Жанны Марченко в фильме режиссера Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». После этого Агния принимала участие во многих проектах, таких как «Сделано в СССР», «Мосгаз», «А зори здесь тихие», «Да и да», «Седьмая руна», «Желтый глаз тигра», «Мажор-4» и других.

Кузнецова состояла в отношениях с однокурсником и партнером по фильму «Груз 200» Леонидом Бичевиным. 16 сентября 2015 года вышла замуж за танцора и хореографа Максима Петрова. 7 декабря 2019 года родила сына Андрона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Агния Кузнецова в роли Гали (Галина Бениславская) во время репетиции спектакля «Женщины Есенина» по книге Захара Прилепина в МХАТе им. М. Горького

Что говорила Агния Кузнецова об СВО

В интервью порталу womanhit.ru в мае 2022 года Кузнецова рассказала, как специальная военная операция отразилась на ее семье. Со слов артистки, у нее состоялся серьезный разговор с мужем.

«Сплачивают испытания, беды не только семейные, но общие мировые, глобальные. Когда все это началось на Украине, мы с Максом сели и поговорили. А ты что думаешь? А ты за кого? А где ты дальше будешь жить? Сначала недоверчиво, аккуратно вопросы задавали, но, поняв, что мы на одной волне, почувствовали большое облегчение», — призналась актриса.

Она добавила, что у них с мужем общие взгляды на Россию и русский народ. Как подчеркнула Кузнецова, именно это их объединило после начала СВО.

«Даже какие-то мелкие стычки и ссоры после этого прекратились. Мы поняли, что в глобальном смысле мы семья. Дружба и товарищество — это прочный фундамент, на котором можно что-то строить. Когда вы единомышленники, воспринимаете мир одинаково, это очень круто. Я думаю, если бы мы глобально не сошлись во взглядах, не имело бы смысла жить вместе дальше», — констатировала артистка.

Где сейчас Агния Кузнецова

В настоящее время Кузнецова вместе с семьей отправилась на отдых за границу. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети, но при этом не стала раскрывать, в какую именно страну улетела.

Актриса уже опубликовала фотографию в купальнике с отдыха. Ранее она делилась, что и дома, и во время отдыха проводит тренировки по методике табата (интервальные тренировки с высокой интенсивностью). По мнению Кузнецовой, именно такие занятия помогают ей сохранять тело в форме и быстро сбрасывать вес. Кроме того, она практикует интервальное голодание и тщательно следит за своим весом, хотя не соблюдает какую-либо диету.

Также Кузнецова продолжает творческую работу. В 2023 году на экраны вышел сериал режиссера Валерии Шкирандо «Саша и Питер» с ее участием. 1 мая 2024 года ожидается премьера сериала «Я знаю, кто тебя убил», в котором Кузнецова сыграла одну из главных ролей. Помимо этого, сейчас в производстве находятся фильмы «Как дети» и «Лотерея», где участвует актриса.

Кузнецова играет и в театре. Так, согласно данным сервиса «Яндекс Афиша», в 2024 году в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве пройдут спектакли «Женщины Есенина» и «Нежданно-негаданно» с участием Агнии.

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