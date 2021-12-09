Названы самые популярные фильмы и сериалы 2021 года

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) опубликовала рейтинги самых популярных фильмов и сериалов 2021 года. Лидером среди фильмов стала «Дюна» Дени Вильнёва, а среди сериалов — проект «ВандаВижн». Об этом сообщается на сайте IMDb.

В пятёрку самых популярных фильмов также попали картины «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Вечные», «Мортал Комбат», «Лига справедливости Зака Снайдера». В число наиболее популярных сериалов вошли «Локи», «Игра в кальмара», «Сокол и Зимний солдат» и «Бриджертоны».

Ранее актёры Дуэйн Джонсон, Том Хиддлстон и Скарлетт Йоханссон стали лауреатами американской премии People's Choice Awards, присуждаемой по итогам зрительского голосования. Хиддлстон стал лучшим актёром телешоу за роль в сериале «Локи», а фильм с участием Йоханссон «Чёрная Вдова» был признан лучшим фильмом года. В рейтинге IMDb этот фильм занимает седьмую строчку.

Кроме того, Йоханссон была удостоена премии в номинации «Любимая драматическая киноактриса», а актёр и рестлер Дуэйн Джонсон был удостоен наград в номинациях «Лучший комедийный актёр», «Лучший киноактёр» и почётной номинации «Народный чемпион» за роль в фильме «Круиз по джунглям».