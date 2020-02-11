В эфире детской программы «Спокойной ночи, малыши!» на канале «Карусель» выйдет мультфильм «Супер ралли». Это будет первый российский анимационный сериал о гонках и суперкарах.
Президент Трансконтинентальной медиакомпании и один из создателей проекта Александр Митрошенков заявил, что шоу будет ответом на мультфильм «Тачки» студии Pixar,
Наш сериал создан на основе реальных событий. Несколько лет назад мы побывали на гонках и вдохновились, что появилась русская команда, а у неё появились русские болиды, созданные по высоким технологиям, — сказал Митрошенков.
Он заявил, что в дальнейшем команда планирует показывать мультфильм и за рубежом. Уже 28 стран выразили желание принять участие в трансляции проекта.
Как писал NEWS.ru, аудитория официальных каналов анимационного сериала «Маша и Медведь» на испанском и английском языках на YouTube достигла 10 млн подписчиков у каждого. Видеохостинг в связи с этим наградил каналы премией Diamond Creator Award.
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