https://static.news.ru/photo/2f74c7dc-4cc5-11ea-a346-fa163e074e61_660.jpg Кадр из мультфильма «Тачки» Фото: Pixar Animation Studios

В эфире детской программы «Спокойной ночи, малыши!» на канале «Карусель» выйдет мультфильм «Супер ралли». Это будет первый российский анимационный сериал о гонках и суперкарах.

Президент Трансконтинентальной медиакомпании и один из создателей проекта Александр Митрошенков заявил, что шоу будет ответом на мультфильм «Тачки» студии Pixar, передаёт ТАСС.

Наш сериал создан на основе реальных событий. Несколько лет назад мы побывали на гонках и вдохновились, что появилась русская команда, а у неё появились русские болиды, созданные по высоким технологиям, — сказал Митрошенков.

Он заявил, что в дальнейшем команда планирует показывать мультфильм и за рубежом. Уже 28 стран выразили желание принять участие в трансляции проекта.

Как писал NEWS.ru, аудитория официальных каналов анимационного сериала «Маша и Медведь» на испанском и английском языках на YouTube достигла 10 млн подписчиков у каждого. Видеохостинг в связи с этим наградил каналы премией Diamond Creator Award.