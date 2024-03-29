«Сегодня скажет одно, завтра другое»: кинокритик об Алексее Панине Критик Шпагин назвал актера Панина человеком без убеждений

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алексей Панин

Актер Алексей Панин является человеком с «полной деградацией личности и отсутствующим сознанием», заявил корреспонденту NEWS.ru кинокритик Александр Шпагин. По словам эксперта, артист просто не имеет своих убеждений.

За Донбасс выступал, было дело. Но это ничего не означает, он теперь сегодня одно скажет, а завтра другое. То «Россия, вперед!», то «Вы тут все уроды и как можно жить в этой стране?», — заявил критик.

Гагаринский суд Москвы заочно арестовал Панина в середине февраля по обвинению в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Отмечается, что Панин, в настоящее время находящийся в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.

Ранее Панин заявил, что он планирует устроить в США вечеринку, подобную «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Он заявил, что планирует позвать на мероприятие американских знаменитостей. Предполагается, что вечеринка пройдет в Беверли-Хиллз — одном из престижных районов Лос-Анджелеса.